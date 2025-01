PSG : Un coup de théâtre inattendu se prépare sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les prolongations de Luis Enrique et Achraf Hakimi, qui n’ont pas encore été officialisées, sont d’ores et déjà bouclées, le PSG voulait faire de même avec Nuno Mendes, lié au club jusqu’en juin 2026. Déçu du salaire qui lui a été proposé, le latéral gauche âgé de 22 ans aurait finalement pris la décision de partir, avec une destination en tête.

Formé au Sporting Portugal, Nuno Mendes a pris la direction du PSG à l’été 2021. Après un prêt d’une saison, le club de la capitale a levé l’option d’achat de l’international portugais (33 sélections) en mai 2022, estimée à 40M€. Le latéral gauche âgé de 22 ans s’était alors engagé jusqu’en juin 2026, un contrat que le PSG aimerait bien prolonger, ce qui risque en revanche de s’avérer plus compliqué que prévu.

Une vente surprise en vue ? Mohamed Salah pourrait bien plier bagages pour Paris ! ⚽️

➡️ https://t.co/xyX10zuqeF pic.twitter.com/Tuuk6StNW1 — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Vexé par le PSG, Nuno Mendes veut claquer la porte

Car, d’après les informations de RMC Sport, les discussions entre Nuno Mendes et les dirigeants parisiens n’iraient pas dans le bon sens. Pire, le contact serait rompu entre les deux parties et le joueur aurait désormais des envies de départ. Le Portugais aurait été déçu de la proposition financière formulée par le PSG, considérant mériter un salaire plus élevé en raison de son statut de titulaire.

La tentation de rejoindre Amorim à Manchester United

Si le PSG souhaiterait absolument le conserver et n’aurait pas abandonné l’idée de le prolonger, Nuno Mendes quant à lui aurait déjà d’autres projets. En effet, plusieurs grands clubs européens seraient intéressés et parmi eux, il y aurait notamment Manchester United. Un club désormais entraîné par Ruben Amorim, son ancien entraîneur au Sporting Portugal. Les Red Devils feraient tout pour convaincre Nuno Mendes de les rejoindre, et ce dernier ne serait pas insensible à la possibilité d’évoluer en Premier League dans un avenir proche. Reste à savoir s’il s’agit d’une stratégie pour négocier un salaire à la hausse, ou bien si ses velléités de départ sont bien réelles.