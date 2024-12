Mercato : C'est la catastrophe au PSG, il ne veut plus signer !

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et compliquent la situation pour le PSG dans la quête de la signature de Nuno Mendes au niveau de son nouveau contrat. L'international portugais estimerait que le Paris Saint-Germain ne lui proposerait pas un salaire en phase avec son statut au club. Au point d'être prêt à faire ses bagages.

Le Paris Saint-Germain se serait déjà mis d'accord avec Luis Enrique et Achraf Hakimi ces dernières semaines. L'entraîneur espagnol du club de la capitale ainsi que son virevoltant latéral droit devraient ainsi s'installer un peu plus dans la durée au PSG. Et il se trouve que Vitinha soit tout proche de trouver un terrain d'entente avec les dirigeants parisiens pour que son aventure initiée en 2022 soit rallongée.

Rashford au PSG ? Un transfert surprise se profile, la Juventus pourrait bien rivaliser. 🧐

➡️ https://t.co/up7vidn3qJ pic.twitter.com/iwNfPVj3X3 — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

Insatisfait des offres du PSG, Nuno Mendes arrêterait de négocier !

Quid de Nuno Mendes ? Pas vraiment. Si l'on se fie aux informations communiquées par RMC Sport, le défenseur gauche portugais de 22 ans ne suivrait pas du tout le même chemin que les éléments ci-dessus. Et pour cause, Mendes estimerait que le salaire proposé par le Paris Saint-Germain dans ses diverses offres de prolongation de contrat ne serait pas digne d'un titulaire indiscutable au PSG. Les négociations seraient donc au point mort.

Nuno Mendes attiré par Manchester United ?

Pire, RMC Sport a affirmé que Nuno Mendes voudrait même plier bagage, lui qui avait déposé ses valises à l'été 2021 au PSG. Manchester United l'aurait démarché et le projet proposé par les Red Devils ne laisserait clairement pas insensible Mendes à l'instant T. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton à présent, alors que le PSG refuserait catégoriquement de laisser filer son joueur pendant le mercato hivernal et ne fermerait clairement pas la porte à ladite prolongation de contrat. Les négociations pourraient finir par reprendre, mais ne seront clairement pas une formalité au vu de l'état actuel des choses entre les parties concernées...