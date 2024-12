Coup de tonnerre au RC Lens, un mercato hallucinant se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de l’ouverture du mercato d’hiver, le RC Lens se prépare à vivre un mois de janvier très agité. Plusieurs départs importants sont à prévoir, à commencer par celui de son capitaine Brice Samba qui se dirige vers le Stade Rennais. Mais ce n’est pas tout. D’autres cadres pourraient partir, ce qui poussera les Lensois à s’activer pour les remplacer. L’hiver s’annonce brûlant.

Le mercato d'hiver va ouvrir ses portes dans quelques heures, et il s'annonce bouillant du côté du RC Lens. Et pour cause, les Sang-et-Or ont connu une première partie de saison mitigée, et surtout marquée par l'élimination dès les barrages de la Ligue Europa Conférence. Un gros coup dur pour les Lensois qui se retrouvent donc privés de Coupe d'Europe. Et donc contraint de vendre pour rééquilibrer les comptes.

Samba s'en va, c'est déjà le feu à Lens

Et ça ne traîne pas ! En effet, c'est déjà le feu au RC Lens puisque Brice Samba est tout proche d'un départ. Le capitaine lensois devrait rejoindre le Stade Rennais où Jorge Sampaoli ne compte plus sur Steve Mandanda, et donc s'imposer comme le titulaire dans les buts du club breton. Un transfert estimé à 14M€ qui pourrait soulager les finances du club artésien qui économiserait par la même occasion l'un de ses plus gros salaires. Mais le message envoyé n'est pas très optimiste et pourrait pousser d'autres joueurs à partir. Kevin Danso, passé proche de rejoindre l'AS Roma l'été dernier, serait également sur le départ, tout comme Abdukodir Khusanov convoité par le PSG. Il faut dire que les deux axiaux possèdent deux des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif de Will Still.

Deux attaquants sont attendus

Des départs qui devraient entraîner des arrivées. Et pour cause, le RC Lens va chercher un remplaçant à Brice Samba. Alban Lafont (FC Nantes) et Uğurcan Çakır (Trabzonspor) seraient suivis, mais la priorité serait Jean Butez (Royal Antwerp FC). Mais ce n'est pas tout puisque les Sang-et-Or pourraient également se mettre en quête de deux renforts offensifs afin de compenser les blessures de Martin Satriano et Rémy Labeau-Lascary. L'un des deux attaquants pourraient être Sontje Hansen qui évolue au NEC Nimègue et dont le nom a circulé ces derniers jours du côté de Lens. Autrement dit, ça va être très chaud dans le Nord de la France !