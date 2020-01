Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Koulibaly revu à la baisse ?

Publié le 18 janvier 2020 à 12h15 par A.M.

En quête d’un nouveau défenseur central dans le cas où Thiago Silva venait à quitter le club, le PSG se positionnerait sur Kalidou Koulibaly dont le prix est évalué à 75M€.

L’été prochain, Leonardo aura plusieurs dossiers à régler, notamment les joueurs en fin de contrat. C’est le cas de Thiago Silva, dont le départ semble se confirmer puisqu’aucune discussion n’aurait été entamée pour une prolongation du bail du Brésilien. Par conséquent, cela pousse le PSG à se mettre en quête d’un nouveau défenseur central de très haut niveau. Dans cette optique, Kalidou Koulibaly ferait figure de priorité.

75M€ pour Koulibaly ?