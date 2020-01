Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une féroce concurrence pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 18 janvier 2020 à 11h45 par A.C.

Un autre adversaire semble se préciser pour le Paris Saint-Germain, dans la course à Emre Can.

Leonardo souhaitait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais les choses semblent mal engagées pour Emre Can. Depuis que l’échange avec Leandro Paredes est tombé à l’eau, le PSG n’aurait pas vraiment relancé la Juventus, même si le principal concerné souhaite quitter Turin au cours de ce mercato hivernal. Récemment, les médias italiens ont évoqué un intérêt du Milan AC et cette piste pourrait bien se préciser…

Emre Can attise énormément de convoitises, mais...