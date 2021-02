Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand rêve de Neymar avec Lionel Messi pourrait devenir réalité !

Publié le 21 février 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’enrôler librement Lionel Messi l’été prochain, chose qui serait ardemment désirée par Neymar, le club de la capitale aurait bel et bien une marge de manœuvre possible dans l’optique d’attirer l’international argentin.

Proche de prolonger son contrat au PSG pour quatre saisons supplémentaires comme l’annonce la presse ces dernières semaines, Neymar voit son avenir s’écrire dans la capitale française à long terme. Mais l’international brésilien de 29 ans voit aussi les choses au grand pour le club parisien. En effet, comme il l’a confié en décembre dernier, l’ancien numéro 11 du FC Barcelone aimerait reconstituer le duo qu’il formait en Catalogne avec Lionel Messi : « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ». Et plus que jamais, la possibilité que celui qu’on surnomme La Pulga arrive dans la capitale française puisque son contrat expirera le 30 juin prochain au sein de son écurie de toujours. Pour l’heure, l’international argentin est dans le flou pour son avenir, même si une élection de Joan Laporta le 7 mars prochain à la présidentielle du Barça pourrait le conduire à prolonger son bail comme le10sport.com vous l’a annoncé.

« Neymar joue déjà en coulisses pour que le transfert de Messi ait lieu »

Mais en attendant, le PSG fait le forcing pour convaincre Lionel Messi de rallier la Ville Lumière , comme en attestent les sorties de Neymar, de Leonardo, d’Angel Di Maria ou encore de Leonardo Paredes. Il faut dire que l’hypothèse de voir le sextuple lauréat du Ballon d’Or s’en aller librement est tout sauf impossible puisqu’il était déjà sur le départ des Blaugrana l’été dernier, lassé des mauvais résultats de son équipe depuis maintenant plusieurs années. La gifle infligée par le PSG au FC Barcelone ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Camp Nou (4-1) n’a d’ailleurs sans doute rien arrangé à cela. Et de son côté, Neymar oeuvrerait grandement en coulisses afin de convaincre le natif de Rosario de le rejoindre : « Neymar joue déjà en coulisses pour que le transfert de Messi ait lieu. C’est vrai aussi que City ne peut pas payer son salaire. Et à Paris, Messi a plus d’amis et de groupes sud-américains. Ça va être plus facile pour lui d’arriver à Paris. Il veut gagner des titres et c’est mieux pour lui qu’il vienne au PSG », a indiqué la journaliste Isabela Pagliari sur l’antenne d’ Europe 1 ce samedi soir.

