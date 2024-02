Mercato - PSG : Le frère de Mbappé répond cash au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid espérait faire coup double. Après Kylian Mbappé, le club espagnol espérait attirer son petit frère Ethan, dont le contrat avec le PSG expire aussi en juin prochain. Mais interpellé par Luis Enrique ce vendredi, le joueur de 17 ans a confirmé qu'il resterait à Paris la saison prochaine.

Cette fois, c'est la bonne. Après des années de doute, Kylian Mbappé a décidé de s'engager avec le Real Madrid la saison prochaine. Rien n'est encore officiel, mais le joueur de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers au PSG qu'il quitterait le club à l'issue de son contrat. Des discussions seraient en cours avec le Real Madrid pour tenter de parvenir à un accord le plus vite possible. Malgré ce départ, il restera un Mbappé à Paris la saison prochaine, même si la presse espagnole a profité de ce feuilleton pour jeter le doute sur l'avenir d'Ethan, lié au PSG jusqu'en juin prochain.

Ethan Mbappé envoyé au Real Madrid

Journaliste espagnol, Siro Lopez a annoncé qu'Ethan pourrait suivre son grand frère à Madrid. « Le frère de Mbappé pourrait participer à l'opération » a-t-il déclaré. Une information confirmée par son confrère Juanma Castaño. « Oui, c'est ce que quelqu'un m'a dit il y a quelque temps » a-t-il répondu. Alors faut-il croire à ces rumeurs ? Le meilleur moyen de le savoir est de demander au principal intéressé.

« Moi, je reste au PSG ! »