Mercato - PSG : Accord trouvé, c'est bouclé pour Mbappé !

Le feuilleton Kylian Mbappé est terminé selon la presse espagnole. Lundi dernier, le joueur de 25 ans, accompagné de ses parents, aurait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid à partir du 1er juillet prochain. Son salaire devrait être fortement réduit et devrait être équivalent à celui de Jude Bellingham, autre star du club espagnol.

Le match de Ligue des champions face à la Real Sociedad et celui face à Nantes ce samedi devaient être les principaux évènements du PSG cette semaine. Mais c'était sans compter sur Kylian Mbappé qui a subitement, accéléré le feuilleton autour de son avenir en annonçant son départ à Nasser Al-Khelaïfi, dans un premier temps. Après la diffusion de cette information, Mbappé a confirmé la nouvelle à ses coéquipiers ce vendredi, sans pour autant évoquer sa prochaine destination. On le sait, la Premier League et l'Arabie Saoudite lui font les yeux doux. Mais comme indiqué par la presse espagnole, Mbappé aurait déjà donné son feu vert au Real Madrid.

Mbappé aurait dit oui au Real Madrid

A en croire les informations d' OK Diario , Mbappé aurait, d'ores et déjà, donné son accord au Real Madrid au cours d'une réunion organisée lundi soir. Accompagné de ses parents, le joueur de 25 ans aurait dit oui au conseiller économique de Florentino Perez, qui aurait fait le déplacement jusqu'à Paris. Mbappé devrait s'engager avec le club espagnol jusqu'en juin 2029.

Les chiffres de l'opération sont dévoilés

Pour réaliser son rêve de gosse, Mbappé aurait accepté de baisser considérablement ses émoluments. Son salaire net ne devrait pas dépasser les 15M€, ce qui le place aux côtés de Jude Bellingham, autre star du Real Madrid. Par ailleurs, la prime à la signature devrait bien dépasser les 100M€. En coulisses, Mbappé aime à dire qu'il ne rejoint pas l'Espagne pour l'argent, mais bien pour assouvir ses objectifs. Le joueur va s'efforcer de terminer de la meilleure des manières son aventure au PSG avant d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière.