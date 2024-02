Mercato - PSG : La Ligue 1 annonce du lourd après le départ de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un tremblement de terre a secoué le PSG. Ce jeudi, les médias français et étrangers ont confirmé le départ prochain de Kylian Mbappé, à l'issue de son contrat. Ce sujet s'est invité aux conférences de presse du jour. Si le départ du joueur reste un coup dur pour le championnat, Régis Le Bris (Lorient) annonce un avenir radieux pour la Ligue 1.

Le dossier Kylian Mbappé s'est invité durant les conférences de presse. Qu'il soit évoqué lors de celle de Luis Enrique est plutôt logique. Mais d'autres clubs à l'image de Montpellier ont été invités à se prononcer sur son départ du PSG. « Quand tu vois les stats qu'il a... Quand on marque autant de buts en autant de matches, c'est qu'il est dans la catégorie des grands » a accepté de répondre Michel Der Zakarian. D'autres comme Eric Roy ont préféré mettre l'accent sur la prochaine journée.





« Le monde ne va pas s'arrêter si Mbappé part »

Joueur du LOSC, Nabil Bentaleb ne s'est pas non plus concerné par le départ de Mbappé : « C’est un joueur qui va manquer au championnat. C’est un très bon joueur. Après ce n’est pas mon coéquipier donc ça ne va pas changer grand-chose. Je sais que c’est la tête de l’affiche de la Ligue 1, mais je ne sais pas quel sera l’impact de son départ » . Son entraîneur Paulo Fonseca a évoqué la perte de l'international français et son impact sur le championnat de France : « Nous voulons les meilleurs joueurs dans notre championnat. Mais si c’est vrai, nous avons beaucoup de qualité pour continuer à faire de ce championnat l’un des meilleurs d’Europe. Mais le monde ne va pas s'arrêter si Mbappé part au Real Madrid ou dans un autre club ».

« D’autres vont émerger »