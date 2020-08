Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est reparti pour un tour entre Edinson Cavani et l'Atlético ?

Publié le 22 août 2020 à 13h30 par La rédaction

Finalement, Edinson Cavani ne devrait pas rejoindre le Benfica. Pour autant, d'autres clubs seraient toujours en embuscade pour l’attaquant uruguayen dont l’Atletico de Madrid. De quoi relancer le feuilleton entre le Matador et les Colchoneros ?

Le feuilleton Cavani est l'un des tubes de cet été. Depuis son départ du PSG, Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé un nouveau club malgré de nombreuses sollicitations à son égard. L’attaquant uruguayen, qui était en fin de contrat avec le club parisien en juin, n’a pas voulu, au contraire de Thiago Silva, prolonger de deux mois supplémentaires son contrat pour éviter une blessure qui aurait pu compromettre son arrivée dans son futur club. Problème, d’une part Edinson Cavani a quitté le PSG avec une mauvaise image comme l’a montré son absence sur la photo des 50 ans du club, mais surtout il n’a toujours pas trouvé un nouveau point de chute depuis 2 mois. Une situation inquiétante et pour le Matador, cela serait loin d'être résolu.

Benfica a rompu les négociations

En effet, parmi les clubs sur les rangs afin de enrôler gratuitement Edinson Cavani, Benfica tenait la corde. Le club portugais qui opère un renouveau avec l’arrivée de Jorge Jesus était fortement intéressé par l'arrivée du Matador cet été malgré son imposant salaire. L’ancien attaquant du PSG avait lui-même évoqué, à la télévisons uruguayenne, la possibilité de rejoindre Benfica, se disant intéressé. Son arrivée était même en bonne voie car la presse étrangère, comme Sky Italia et The Guardian , révélait ces derniers jours un accord total entre les différentes parties pour une durée de 3 ans avec un salaire annuel de 10M€. Cependant, les négociations aurait pris une tournure bien différente avec le choix définitif de Benfica de mettre un terme à toutes négociations. Les exigences salariales du joueur auraient convaincu le club portugais de passer à autre chose. Un coup dur pour Edinson Cavani qui ne manquerait pas néanmoins de pistes après l’échec avec Benfica.

L'Atlético de Madrid encore dans le coup