Mercato - PSG : Le départ se rapproche pour Leonardo ?

Publié le 2 décembre 2021 à 18h30 par T.M.

De retour au PSG en 2019, Leonardo pourrait bien ne plus faire long eu en tant que directeur sportif. De plus en plus de rumeurs font en effet écho d’un possible départ à venir de la part du Brésilien…

Si les résultats sont plutôt bons pour le PSG depuis le début de la saison, on ne respire pas vraiment la sérénité au sein du club de la capitale. En interne, on ne serait clairement pas sur la même longueur d’onde, notamment entre Mauricio Pochettino et Leonardo. Entre les deux hommes, cela serait plutôt tendu. Mais cela pourrait ne plus durer très longtemps puisque ce duo ne devrait plus exister d’ici peu. Et s’il est avant tout question d’un futur départ de l’Argentin, annoncé comme le futur entraîneur de Manchester United, le directeur sportif du PSG ne serait pas certain à 100% de rester en poste. De plus en plus, il est question d’un départ de Leonardo, qui pourrait lui aussi faire ses valises dans les mois à venir.

L’ombre de Zidane !

Et si Leonardo est annoncé sur le départ, cela est notamment à cause d’un certain Zinedine Zidane. Aujourd’hui libre de tout contrat, le Français est perçu comme l’option numéro 1 des Qataris pour venir occuper le banc du PSG à la place de Mauricio Pochettino. Une arrivée de Zizou qui pourrait bien coûter le poste de Leonardo. En effet, dernièrement, Footmercato assurait que Zidane ne voulait pas travailler avec le Brésilien en cas d’arrivée à Paris afin d’avoir les mains libres. Une tendance ensuite confirmée par Frédéric Hermel, qui expliquait sur RMC : « Je ne pense pas que Zidane pourrait travailler avec lui. On sait très bien que Leonardo a beaucoup de pouvoir au PSG, et que les grands entraîneurs aiment avoir un contact direct avec les joueurs et les dirigeants, sans intermédiaire. (…) Vous vous souvenez aussi de ce qu’avait dit Leonardo sur Zidane, quand Zidane avait évoqué Kylian Mbappé en conférence de presse au Real Madrid. Les déclarations de Leonardo en réaction avaient été hostiles à Zidane. Ces mots n’incitent pas à une collaboration ».

