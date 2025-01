Mercato - PSG : Le départ d’une star déjà annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gianluigi Donnarumma arrivera à un an de la fin de son contrat avec le PSG l'été prochain, et les négociations semblent complètement interrompues pour sa prolongation. Une situation dont souhaiterait profiter l'Inter Milan si l'on en croit les dernières révélations de la presse italienne. Et d'ailleurs, l'agent du gardien du PSG a laissé la porte ouverte à un retour en Serie A...

Gianluigi Donnarumma (25 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le gardien italien peine toujours autant à donner satisfaction dans les grandes affiches de Ligue des Champions avec ses erreurs à répétition, ce qui aurait d'ailleurs contraint la direction du PSG à interrompre les négociations autour de la prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2026. Et un cador étranger souhaite en profiter pour récupérer Donnarumma.

L'Inter sur le coup pour Donnarumma ?

Selon les révélations de Sky Italia samedi, l'Inter Milan en pincerait pour Gianluigi Donnarumma et se verrait bien récupérer le gardien du PSG l'été prochain, à un an de la fin de son contrat au Parc des Princes. Une piste assez prestigieuse pour Donnarumma, d'autant que son agent avait déjà tendu la perche en décembre dernier.

« Il ne faut jamais dire jamais »

Enzo Raiola avait en effet ouvert la porte à un retour de Donnarumma dans le championnat italien, qu'il avait quitté en 2021 pour le PSG : « Un retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais dans le football. Nous verrons dans les années à venir. Il se concentre sur le PSG pour l’instant, mais les négociations pour un nouveau contrat sont en stand-by », a indiqué l'agent italien. Une manière d'annoncer en avance son départ du PSG ?