Un joueur du PSG affole le mercato, la surprise est totale !

Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG un an et demi après son arrivée. Décevant sous le maillot parisien, l’attaquant français conserve une belle cote en Europe et attire de nombreux clubs tels que l’AC Milan, la Juventus ou encore Manchester United. Le PSG devrait donc tenter de s’en séparer dès cet hiver.

Plus d’un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani n’a toujours pas réussi à convaincre les supporters et les dirigeants. Avec seulement 11 buts inscrits depuis l’été 2024, l’ancien du FC Nantes semble déjà sur le départ. Le PSG, qui cherche à renforcer son secteur offensif, souhaiterait le vendre pour libérer des fonds.

Kolo Muani plaît en Europe

Malgré son passage mitigé au PSG, Randal Kolo Muani garde une très bonne cote sur le marché européen. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’international français intéresserait plusieurs grands clubs italiens, comme l’AC Milan et la Juventus, cette dernière étant considérée comme favorite dans ce dossier. L’attaquant de 26 ans suscite également l’intérêt de Manchester United en Angleterre.

Le PSG veut s'en débarrasser

Avec de nombreux prétendants prêts à le recruter et la volonté du PSG de le laisser partir, Randal Kolo Muani pourrait faire ses valises dès cet hiver. L’ancien buteur de l’Eintracht Francfort pourrait également être inclus dans un échange avec Marco Asensio pour faciliter l’arrivée de l’attaquant d’Aston Villa, Jhon Duran, selon le journaliste Ben Jacobs.