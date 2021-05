Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé déjà acté ?

Publié le 15 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que son avenir avec le PSG est encore très incertain, Kylian Mbappé aurait de fortes chances de rejoindre le Real Madrid, déjà très confiant sur l’issue de ce dossier.

Une question revient en boucle maintenant que Neymar a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG : qu’en sera-t-il de l’avenir de Kylian Mbappé ? L’attaquant français n’aura plus qu’une année de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, et il va devoir faire un choix décisif pour son avenir. D’autant que le Real Madrid, qui courtise Mbappé depuis maintenant de nombreuses années, continue d’en faire une priorité absolue. Et le PSG semble avoir du souci à se faire…

Le Real Madrid très confiant pour l’arrivée de Mbappé

Comme l’a révélé Le Parisien vendredi, le Real Madrid serait particulièrement confiant en coulisses sur l’issue du dossier Mbappé, et serait même en discussions très avancées avec l’entourage de l’attaquant français. Un accord entre les deux parties serait presque bouclé, et son arrivée dépendrait principalement du PSG. Et comme Leonardo ne prendra pas le risque de voir Mbappé partir libre dans un an s’il décide de ne pas prolonger, l’issue d’un départ semble donc inéluctable.