Mercato - PSG : «Le coup a été tenté» avec Pep Guardiola !  

Ce mercredi soir, le PSG l’a emporté face à Manchester City (4-2). Pep Guardiola n’aura donc trouvé la solution pour empêcher la défaite des siens. Si l’Espagnol était ainsi sur le banc des Citizens pour l’occasion, on aurait pu voir Guardiola de l’autre côté et être aux commandes du club de la capitale. En effet, au cours des dernières années, le PSG aurait tenté à plusieurs reprises de s’offrir l’entraîneur de 54 ans.

En 2011, en reprenant le PSG, le Qatar a immédiatement eu la folie des grandeurs. Et ça n’a pas seulement été le cas pour ce qui était d’attirer des grandes stars. En effet, sur le banc de touche, le club de la capitale voulait également avoir les meilleurs entraîneurs. On a ainsi pu voir Carlo Ancelotti ou encore Laurent Blanc aux commandes du PSG. Ça aurait très bien pu être le cas de Pep Guardiola. Aujourd’hui à Manchester City, l’Espagnol a été approché à plusieurs reprises.

Le PSG a approché Guardiola à 3 reprises

Cela n’a jamais pu se produire, mais on aurait pu voir Pep Guardiola comme entraîneur du PSG. Selon les informations du Figaro, les approches parisiennes auraient été au nombre de 3. La première remonte à quand Antoine Kombouaré était encore sur le banc parisien. L’Espagnol était lui aux commandes du FC Barcelone et alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont échangé avec le clan Guardiola, ça ne s’est pas concrétisé puisque le principal intéressé avait décidé de rester en Catalogne. En 2013, le PSG est revenu à la charge pour Pep Guardiola, mais le fait est qu’il s’était alors déjà engagé avec le Bayern Munich.

« L’occasion était belle »

En 2019, le PSG a alors tenté une troisième fois sa chance avec Pep Guardiola. Là encore, ça s’est soldé un échec. Une source au sein du club de la capitale a d’ailleurs expliqué à propos de cette approche : « Le coup a été tenté, l’occasion était belle et on devait se positionner. Ne pas le faire aurait été non professionnel de notre part. Mais Guardiola a rapidement fermé la porte ».