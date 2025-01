Mercato : Il est prêt à tout lâcher pour signer à l’OM !

Axel Cornic

La fin du mercato hivernal s’annonce brûlante pour l’Olympique de Marseille, avec notamment le départ d’Elye Wahi qui devrait se préciser dans les prochaines heures. Mais ça pourrait également bouger sur le front des arrivées avec Nicola Zalewski, latéral offensif de l’AS Roma qui aimerait beaucoup se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Après une première partie de saison encourageante, l’OM a décidé d’offrir encore quelques renforts à Roberto De Zerbi, avec notamment l’arrivée de Luiz Felipe. Et ça devrait se poursuivre dans les prochains jours, puisque le départ d’Elye Wahi vers Francfort va obliger Pablo Longoria ainsi que Mehdi Benatia à trouver un nouveau buteur.

Marseille en quête d'un remplaçant ? Elye Wahi fait des étincelles à l’étranger pendant que l'OM s'interroge... ⚽

Une fin de mercato de feu ?

Mais l’attaque ne devrait pas être le seul secteur à connaitre quelques changements. Depuis le début du mercato, la presse italienne parle d’un intérêt prononcé de l’OM pour Nicola Zalewski, dont le contrat se termine en juin prochain. Une prolongation serait totalement exclue et l’AS Roma souhaiterait lui trouver un nouveau club en ce mercato, afin de ne pas le perdre libre.

Zalewski veut l’OM

Cette piste pourrait bien se préciser puisque ce jeudi, une grande nouvelle nous arrive de l’autre côté des Alpes ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Zalewski aurait décidé de quitter l’AS Roma avant la fin du mercato et son choix se porterait sur l’OM. A 23 ans, il est persuadé qu’il peut relancer sa carrière dans le sud de la France et le jeu de Roberto De Zerbi aurait achevé de le convaincre.