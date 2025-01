«C’est signé» : Un grand nom est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, le PSG travaille en coulisses pour boucler plusieurs prolongations de contrat. Aucune officialisation n'a eu lieu, et pourtant, certaines signatures seraient d'ores-et-déjà actées. A commencer par celle d'Achraf Hakimi dont la prolongation jusqu'en 2029 serait bel et bien signée.

En coulisses, le PSG se serait lancé dans une vague de prolongations de contrat. Bien que rien ne soit officialisé pour le moment, le club de la capitale aurait d'ores-et-déjà acté plusieurs signatures, à commencer par celle de son entraîneur, Luis Enrique.

La prolongation d'Hakimi, c'est bouclé !

Et ce n'est pas tout puisque chez les joueurs aussi cela semble en très bonne voie. Selon les informations de Fabrizio Romano, Achraf Hakimi aurait ainsi d'ores-et-déjà paraphé son nouveau bail qui le lie au PSG jusqu'en 2029. Une grande nouvelle pour les Parisiens tant le latéral marocain a pris une importance cruciale dans le système de Luis Enrique.

«On peut faire de grandes choses»

D'ailleurs, mercredi soir après la victoire contre Manchester City (4-2), Achraf Hakimi ne manquait pas de se projeter avec joie et ambition sur l'avenir au PSG : « C'est un des matches les plus incroyables depuis que je suis au PSG. C'était magnifique. Cette sensation de la remontada, c'était incroyable. Je pense que cette équipe méritait une victoire comme ça. Je sais que cette saison, ce n'était pas facile, on a perdu des matches sans l'avoir mérité, après nous être créé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui (mercredi), la chance a heureusement tourné de notre côté (...) On a réussi quelque chose de très difficile aujourd'hui. Si on continue avec cette mentalité, on peut faire de grandes choses ».