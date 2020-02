Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le constat de Pablo Sarabia sur son arrivée au PSG…

Publié le 18 février 2020 à 15h45 par T.M.

Depuis cet été, Pablo Sarabia est un joueur du PSG. Et en débarquant dans le vestiaire parisien, l’Espagnol a eu quelques surprises.

« Mon transfert au PSG ? C’était la meilleure offre pour moi et le FC Séville ». Durant le dernier mercato estival, Pablo Sarabia n’a pas pu dire non au PSG. A 27 ans, l’Espagnol fait désormais partie de l’effectif de Thomas Tuchel, qui lui fait de plus en plus confiance. Après des premiers mois compliqués, Sarabia semble enfin avoir trouvé sa place au sein du vestiaire parisien, où il a eu certaines surprises à son arrivée cet été…

« Ce n’est pas le cas »