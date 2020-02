Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos prêt à prendre une décision radicale pour son avenir ?

Publié le 18 février 2020 à 13h00 par T.M.

Alors que Sergio Ramos est sous contrat jusqu’en 2021 avec le Real Madrid, l’Espagnol pourrait bien décider d’aller voir ailleurs. Explications.

A 33 ans, Sergio Ramos prouve encore chaque semaine qu’il est l’un des meilleurs défenseurs centraux. Une bénédiction pour le Real Madrid, mais le flou règne actuellement sur l’avenir de l’Espagnol. Alors que Ramos est sous contrat jusqu’en 2021, une prolongation serait en négociation en coulisse, mais les deux parties ne seraient pas sur la même longueur d’onde. Alors que le Madrilène voudrait 2 années de plus, les Merengue n’en proposeraient qu’une, s’en tenant à leur politique de prolongation pour les joueurs âgés.

Ramos prêt à partir ?