Mercato - Barcelone : Liverpool ouvre la porte à un retour de Coutinho !

Publié le 18 février 2020 à 12h00 par La rédaction

Avant d’affronter l’Atlético Madrid ce mardi en Ligue des Champions, Jordan Henderson n’a pas caché le fait qu’il aimerait bien voir Philippe Coutinho revenir à Liverpool.

Philippe Coutinho n’est plus que l’ombre de joueur qu’il a été lors de son passage à Liverpool entre 2013 et 2018. Actuellement au Bayern Munich, le milieu offensif ne devrait pas être conservé en Allemagne où son option d’achat serait trop élevée. Et à Barcelone, le Brésilien ne serait pas spécialement désiré non plus. Récemment, c’est avec Liverpool que le nom de Philippe Coutinho avait été associé. Le milieu de Liverpool Jordan Henderson semble en tout cas prêt à accueillir son ancien coéquipier en Angleterre comme il l’a expliqué à travers un entretien accordé à Sport .

« Pour moi il sera toujours la bienvenue »