Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour l’avenir de Ter Stegen !

Publié le 18 février 2020 à 10h30 par T.M.

Avec Lionel Messi, Marc-André ter Stegen est l’autre sauveur du FC Barcelone cette saison. Et entre l’Allemand et le club catalan, l’histoire d’amour ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

Alors que la Messi-dépendance n’est désormais plus à prouver au FC Barcelone, on pourrait désormais ajouter la Ter Stegen-dépendance. En effet, depuis le début de la saison, le gardien allemand a sauvé à de nombreuses reprises le club catalan grâce à des arrêts spectaculaires. Avec Marc-André ter Stegen, le Barça peut compter sur, selon certains, le meilleur gardien du monde. Et alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022, le protégé de Quique Setien devrait prochainement être récompensé.

Une prolongation imminente ?