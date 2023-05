Mercato - PSG : Le clan Messi prépare un coup en secret

Alexis Brunet

L'avenir de Lionel Messi agite la planète football en ce moment. L'Argentin prolongera-t-il au PSG, préférera-t-il revenir au FC Barcelone, où choisira-t-il de rejoindre Al-Hilal ? Personne ne peut savoir précisément, ce que va décider le septuple Ballon d'Or, mais des indices laissent penser que cela ne sent pas bon pour Paris.

Paris va vouloir se renforcer cet été sur le mercato. Mais est ce que le PSG va arriver à remplacer des joueurs comme Neymar ou Lionel Messi ? Deux joueurs de grande qualité, qui pourraient cruellement manquer au club parisien la saison prochaine, notamment en Ligue des Champions.

La tendance est à un départ de Messi

Car s'ils ne sont pas forcément dans le cœur des supporters du PSG, Neymar et Lionel Messi représentent quand même beaucoup d'un point de vue statistique à Paris. Il faudra donc trouver des joueurs pouvant rivaliser sur cet aspect et cela ne sera pas une mince affaire. Si cela semble plus compliqué pour Neymar de quitter le championnat de France, pour Messi en revanche, cela semble presque fait. Ce ne sont pas les dernières indiscrétions, qui viendront dire le contraire.

Messi a déjà déménagé certaines affaires