Le PSG pense à un énorme retour, Mourinho peut tout gâcher

Comme indiqué par Le 10 Sport, si le nom de José Mourinho a été évoqué pour remplacer Christophe Galtier, il n’y a rien entre le portugais et le PSG. L’AS Rome se préparerait tout de même à l’éventualité de perdre son entraîneur, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. En ce sens, la Louve s’intéresserait à Thiago Motta, lui aussi lié au club de la capitale.

Arrivé il y a près d’un an sur le banc du PSG, la première saison de Christophe Galtier n’aura pas été de tout repos. Dans le contexte actuel, son avenir interroge et plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. Dans cette optique, RMC Sport indiquait lundi que Luis Campos avait fait de José Mourinho sa priorité.

Pas de contact entre Mourinho et le PSG

Cependant, selon nos informations, il n’y a pas de contact entre le PSG et José Mourinho. À l’heure actuelle, le club de la capitale est plutôt parti pour poursuivre avec Christophe Galtier, encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Cela ne veut pas dire pour autant que le Portugais restera à l’AS Rome la saison prochaine.

EXCLU @le10sport : Il n’y a pas le début d’une discussion entre le PSG et José Mourinho▶️ Galtier a de grandes chances de poursuivre, Paris ne cherche pas de nouveau coach▶️ Aucune discussion directe ou indirecte avec Mourinhohttps://t.co/fITVMbciG0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 8, 2023

L’AS Rome pense à Motta en cas de départ