Menace pour le projet de l’OM, il réclame un gros coup

C’est une saison rythmée que vit l’OM. Pour son premier exercice sur le banc marseillais, Igor Tudor donne plutôt satisfaction, il a d’ailleurs quasiment assuré une place sur le podium du championnat. Son nom attise les convoitises et la Juventus penserait à lui, un coup qui plairait à un ancien international français.

L’été dernier, après le départ imprévu de Jorge Sampaoli, l’OM a changé totalement de direction en nommant Igor Tudor. D’un jeu de possession, Marseille est passé à un style beaucoup plus direct qui correspond à l’image que veut donner Pablo Longoria de l’OM. Et les résultats sont plutôt satisfaisants pour le technicien croate qui a vécu des débuts compliqués. Même si le club olympien vient de lâcher sa deuxième place, l’OM a quasiment assuré sa place sur le podium.

Tudor attise les convoitises

Alors forcément, Igor Tudor fait parler de lui. La Juventus, qui vit une saison assez difficile, penserait à se séparer de Massimiliano Allegri lors du prochain mercato estival. Zinédine Zidane a été évoqué sur le banc de la Vieille Dame , tout comme Igor Tudor qui connaît très bien le club du Piémont. L’entraîneur de l’OM y a passé la majeure partie de sa carrière avant d’en devenir l’entraîneur adjoint sous l’ère Andrea Pirlo. Alexander Frey, l’ancien international français, voit bien le coach de l’OM s’asseoir sur le banc de la Juventus.

«Tudor pourrait être une option viable»