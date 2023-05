Galtier peut trembler, le PSG a un joker pour Mourinho

Axel Cornic

Les prochaines semaines s’annoncent mouvementées pour Christophe Galtier, annoncé sur le départ moins d’un an après son arrivée au Paris Saint-Germain. Selon nos informations il n’est pas en danger dans l’immédiat, mais plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer et le dernier en date est celui de José Mourinho, actuellement à l’AS Roma.

Depuis l’arrivée de QSI à Paris, quelques gros noms ont régulièrement gravité autour du PSG. C’est le cas de José Mourinho, qui selon RMC Sport est redevenu une piste concrète pour le club de la capitale, avec Luis Campos qui aimerait le placer sur le banc pour écarter Christophe Galtier.

Mourinho n’est pas proche du PSG pour le moment

Tout récemment, nous avons pu vous annoncer sur le10sport.com qu’il n’y a eu aucun contact entre le PSG et Mourinho, sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2024. Galtier reste en effet la piste prioritaire pour le club parisien, même après les résultats catastrophiques des derniers mois.

Al-Khelaïfi pourrait facilement l’approcher