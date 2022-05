Mercato - PSG : Le clan Mbappé répond aux attaques du FC Barcelone !

Foot - Mercato - PSG

Alors que Joan Laporta n’a pas hésité à dénoncer les prétentions salariales démesurées de Kylian Mbappé, l’entourage de l’attaquant du PSG, qui arrive en fin de contrat, dément fermement les propos du président du FC Barcelone.

Mardi soir, dans un entretien accordé à Catalunya Radio, le président du FC Barcelone Joan Laporta lâchait ses vérités sur le feuilleton Kylian Mbappé qui affole déjà le mercato estival. Et à en croire ses propos, l’attaquant du PSG aurait des prétentions salariales démesurées, ce qui aurait rapidement refroidi les ardeurs du Barça dans les négociations : « Mbappé ? Les demandes étaient folles. On ne pensera jamais à payer un joueur qui demande 50M€ nets », a lâché Laporta. Des propos qui n’ont vraisemblablement pas été digérés dans l’entourage du joueur du PSG…

Contactées par le journaliste Fabrizio Romano, des sources proches de Kylian Mbappé démentent ces affirmations de Laporta sur les 50M€ nets de salaire réclamés par l’attaquant du PSG, et assurent par ailleurs ne jamais avoir de négociations avec le FC Barcelone et son président. Voilà qui est clair…

Kylian Mbappé wants some time to announce his final decision, matter of days. ⭐️🇫🇷 #MbappéMore. From Mbappé’s camp and family they deny Joan Laporta’s statement about “€50m net salary per season”.Mbappé’s camp says they have never opened any negotiation with Barça/Laporta. pic.twitter.com/25hqiUTkio