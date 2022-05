Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria passe à l'action pour son départ !

Publié le 10 mai 2022 à 22h45 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, Angel Di Maria aurait été proposé à la Juventus. Le club italien resterait en contact avec l'entourage du joueur et devrait prendre une décision dans les prochains jours.

Le PSG a la possibilité d'activer une option dans le contrat d'Angel Di Maria et de le conserver la saison prochaine. Mais la tendance est clairement à un départ de l'Argentin cet été. Agé de 34 ans, El Fideo va devoir trouver un nouveau point de chute. Dans un entretien accordé à la presse argentine, il a évoqué son envie de rester un an de plus en Europe, avant de retourner en Argentine.« L’idée est de passer une année de plus en Europe, puis de revenir. Mais bon, nous savons ce qu'est le football et nous devons y aller année par année, voir comment tout se passe » a confié Di Maria.

Angel Di Maria proposé à la Juve