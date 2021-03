Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ronaldo passe à l’action !

Publié le 18 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo semble déterminé à changer de club.

Le même été que Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin, Cristiano Ronaldo pourrait également animer le mercato. Le Portugais et la Juventus pourraient décider de ses séparer après l’énième échec en Ligue des Champions et plusieurs clubs en Europe sont prêts à l’accueillir. Cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain ainsi que du Real Madrid et de Manchester United, deux anciens clubs de Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes a contacté le Real Madrid