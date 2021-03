Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi s’agace avec Kylian Mbappé…

Publié le 27 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Désireux de fixer l’avenir de Kylian Mbappé au plus vite avec une prolongation de contrat, le PSG met la pression sur son attaquant. Et commencerait même clairement à s’agacer de son absence de réponse claire…

Récemment interrogé au micro de Radio France Bleu , Leonardo n’avait pas hésité à mettre la pression sur Kylian Mbappé afin qu’il accélère sa prolongation de contrat au PSG : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », expliquait le directeur sportif brésilien. Et au fil des semaines qui avancent, les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, commenceraient à s’agacer sur le cas Mbappé…

Le PSG met la pression sur Mbappé

Comme l’a révélé Le Parisien vendredi, l’absence de prise de position très claire de la part de l’entourage de Kylian Mbappé agace du côté de Doha, au Qatar. Ainsi, la pression grandit sur les épaules du président Nasser Al-Khelaïfi, d’autant que l’international français n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG en juin prochain.