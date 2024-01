Mercato - PSG : Le boss a vendu la mèche pour le départ de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi est sorti de son silence et a fait un premier bilan de la saison parisienne. Evidemment, le président du PSG a, aussi, été amené à se prononcer sur l'avenir incertain de Kylian Mbappé. Un entretien épié et décrypté par les médias espagnols, à fond dans ce dossier, qui devrait se décanter dans les prochaines semaines.

Le patron est de retour. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses spéculations, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole ce mardi. Au cours de ses nombreux entretiens accordés à la presse française, le responsable qatari a confirmé l'existence d'un accord, certainement pécunier, avec Mbappé.

Al-Khelaïfi sort du silence sur le cas Mbappé

« Je veux qu’il reste, c’est certain. Il a le meilleur centre d’entrainement au monde, le meilleur entraineur, chaque année, il joue la Ligue des Champions et minimum en 8e. On a joué les quarts, les demis, la finale. Le championnat français est difficile. L’année prochaine avec le nouveau format, on joue plus de matchs compétitifs » a déclaré le président du PSG. Une sortie commentée en Espagne.

Al-Khelaïfi nerveux durant ses entretiens ?