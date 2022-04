Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça apporte une énorme précision pour Dembélé !

Publié le 14 avril 2022 à 22h15 par A.M.

Interrogé sur la gestion du cas Dembélé, Mateu Alemany confirme que les négociations butent sur les questions économiques, comme pour Gavi.

L'avenir d'Ousmane Dembélé suscite les crispations au FC Barcelone. Et pour cause, le contrat de l'international français court jusqu'en juin prochain et alors que son départ avait été envisagé, Joan Laporta fait machine arrière compte tenu du fait que l'ancien Rennais brille depuis le début de l'année. Malgré tout, aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation jusque-là, et le PSG semble très intéressé. Mateu Alemany s'est prononcé sur ce dossier, assurant que le problème était économique.

«Il s'agit d'une question économique»