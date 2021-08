Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour cet indésirable de Leonardo !

Publié le 11 août 2021 à 23h15 par La rédaction

Avec l’arrivée de Lionel Messi, certains indésirables du PSG devraient être poussés vers la sortie. Malgré les rumeurs, Ander Herrera devrait lui rester à Paris.

Si le mercato XXL du PSG va faire beaucoup d’heureux, il risque de pousser pas mal de joueurs vers la sortie. Avec une masse salariale de plus en plus importante, Leonardo va devoir trouver une solution, sous peine de se sentir menacé par le fair-play financier. Car même si le PSG est confiant vis à vis de sa situation économique, faire rentrer de l’argent est une obligation. A ce sujet, Ander Herrera est souvent apparu comme partant. The Guardian a même évoqué la possibilité d’un retour à Manchester United.

Ander Herrera aura un rôle à jouer au PSG