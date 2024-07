Mercato - PSG : La réunion avec Guardiola qui va tout changer ?

Thomas Bourseau

À l’été 2022, en même temps qu’Erling Braut Haaland, Julian Alvarez a débarqué à Manchester City et a empilé les trophées depuis, il en a été de même avec la sélection argentine. Mais à présent, et alors que le PSG est sur les rangs, Alvarez songerait sérieusement à changer d’air.

Julian Alvarez a tout gagné. Que ce soit avec Manchester City dont un triplé historique en 2023 avec la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup ou que ce soit avec l’Argentine. Déjà présent au Brésil avec l’Albiceleste pendant le sacre de la bande de Lionel Messi en Copa America en 2021, Alvarez a soulevé la Coupe du monde au Qatar l’année suivante.

Julian Alvarez veut mettre un point final à son histoire à City

Du haut de ses 24 ans, Julian Alvarez qui est pourtant contractuellement engagé envers Manchester City jusqu’en juin 2028, aurait des envies d’ailleurs. Fabrizio Romano a en effet confié dimanche qu’Alvarez refuserait de continuer à être la doublure d’Erling Braut Haaland à Manchester City et aurait la ferme intention de discuter avec les dirigeants de City et donc de l’entraîneur Pep Guardiola, de son avenir et d’un transfert cet été. La chance du PSG qui surveillerait sa situation depuis plusieurs semaines désormais ?

Une réunion au sommet pour Julian Alvarez

Le journaliste italien Fabrizio Romano a évoqué en parallèle la réticence de Manchester City de vendre son champion du monde, mais une entrevue avec le clan Alvarez alors que la Copa America a rendu son verdict dans la nuit de dimanche à lundi, serait susceptible de changer la donne.