Mercato - PSG : La grand pote de Mbappé va signer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé depuis le début de leur collaboration au PSG, Achraf Hakimi envisage-t-il de suivre l'attaquant français au Real Madrid lors du prochain mercato estival ? À en croire les dernières tendances, le latéral droit marocain semble surtout bien parti pour signer une prolongation de son contrat avec le club parisien avec qui il a déjà entamé des négociations.

Interrogé en juin dernier par le quotidien espagnol AS , l'agent d'Achraf Hakimi n'excluait pas un départ du PSG pour retourner au Real Madrid, son club formateur : « Si le Real veut Achraf, logiquement, on écoutera. Si tu demandes à Achraf, tu verras qu'il est un fan du Real mais notre projet est celui du PSG aujourd'hui », confiait Alejandro Camaño. En clair, il n'est pas impossible d'imaginer Hakimi suivre son grand pote Mbappé l'été prochain au Real Madrid, mais le PSG ne compte pas se laisser faire...

Hakimi vers une prolongation de contrat ?

Dans un chat organisé avec les lecteurs du Parisien , le journaliste Dominique Séverac a dégagé une autre tendance qu'un retour au Real Madrid pour le latéral droit marocain du PSG, qui pourrait bientôt signer une prolongation de contrat : « Hakimi négocie actuellement une prolongation avec le PSG. Je ne le vois pas retourner au Real qui, avec Carvajal, est déjà pourvu au poste de latéral droit, avec Ferland Mendy en doublure », assure le journaliste. En clair, Hakimi et Mbappé pourraient donc être séparés l'été prochain avec le départ de l'attaquant du PSG.

Aucun doute pour Mbappé