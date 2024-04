Mbappé - PSG : Son prochain club est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ pour la fin de saison. Le Real Madrid fait déjà figure de grand favori pour récupérer l'attaquant tricolore libre l'été prochain, et un journaliste du Parisien confirme plus que jamais cette destination pour le capitaine de l'équipe de France.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! En février dernier, l'attaquant de 25 ans avait informé sa direction qu'il ne prolongerait pas son contrat, et il s'apprête donc à partir libre pour la destination de son choix. Le Real Madrid semble bien parti pour rafler la mise avec Mbappé, mais qu'en est-il vraiment ?

« Il a donné son accord au Real »

Dans un chat avec les internautes du Parisien , Dominique Séverac a fait une annonce claire sur le futur club de Kylian Mbappé : « Si Liverpool a ses chances pour Mbappé ? Évidemment, tout est possible dans le foot et les affaires mais il a donné son accord au Real Madrid, il négocie avec le Real et il veut aller au Real alors il est difficile de l'imaginer ailleurs qu'au Rea l », assure le journaliste.

Liverpool mal embarqué pour Mbappé ?