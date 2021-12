Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille royale est lancée pour… Paul Pogba !

Publié le 31 décembre 2021 à 12h00 par Th.B.

En fin de contrat à l’issue de la saison du côté de Manchester United, Paul Pogba figurerait dans les petits papiers du PSG, du Real Madrid ainsi que dans ceux de la Juventus. Néanmoins, les dirigeants des Red Devils n’auraient pas encore jeté l’éponge. Explications.

« Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui ». Au cours d’un entretien accordé à Sport1 lors de la première quinzaine du mois de décembre, Mino Raiola faisait passer le message ci-dessus en ce qui concernait la situation de Paul Pogba. Alors que le champion du monde voit son contrat arriver à expiration à l’issue de la saison à Manchester United, l’agent de Pogba laissait toutes les portes ouvertes quant à son avenir. Comme il l’a démontré l’été dernier avec la signature de quatre agents libres, le directeur sportif Leonardo serait prêt à attirer au PSG un nouveau joueur se trouvant dans cette situation en la personne de Paul Pogba. Néanmoins, le PSG pourrait bien se retrouver contraint de livrer une grande bataille sur le marché pour Pogba, et pas seulement avec Manchester United.

Manchester United veut offrir un contrat en or à Pogba