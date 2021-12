Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il recruter Ousmane Dembélé ?

Publié le 31 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'Ousmane Dembélé aurait décidé de ne pas prolonger au FC Barcelone, le PSG ferait partie des clubs intéressés par l'international français. Mais le club de la capitale doit-il tenter cette opération ?

L'été dernier, le PSG s'est trouvé une nouvelle spécialité à savoir le recrutement de joueurs libres avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi. Et cela tombe bien puisqu'une nouvelle opportunité colossale va se présenter sur le marché des joueurs libres à savoir Ousmane Dembélé. En effet, mercredi, le journaliste espagnol Gerard Romero a révélé que l'ailier du FC Barcelone ne prolongerait pas son contrat et pourra donc partir sans contrepartie financière à l'issue de saison. Mais le PSG doit-il saisir cette opportunité ?

Le PSG dans le coup pour Dembélé ?