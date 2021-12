Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Ousmane Dembélé est déjà tout tracé !

Publié le 31 décembre 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que le PSG est cité sur les traces d’Ousmane Dembélé, l’avenir de l’international français s’écrirait plutôt du côté de la Premier League.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger son bail au FC Barcelone dans la mesure où il est annoncé que les négociations sont plus que jamais dans l’impasse. Et pour cause, les prétentions salariales de l’international français auraient quasiment mis fin aux espoirs du Barça dans ce dossier, qui pourrait donc le pousser vers la sortie cet hiver afin d’éviter qu’il ne parte pas libre l’été prochain. Dans ce contexte, bon nombre de clubs seraient prêts à saisir l’opportunité, à l’image du PSG. Selon les informations dévoilées par Mundo Deportivo , le club parisien aurait effectivement d’ores et déjà noué des contacts avec le représentant d’Ousmane Dembélé et apprécierait son profil.

Tottenham, Manchester United et Chelsea sont des options