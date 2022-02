Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision !

Publié le 3 février 2022 à 12h15 par B.C.

Alors que le PSG garde un mince espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé, l’avenir de l’international français ne fait plus beaucoup de doutes.

Kylian Mbappé vit-il ses derniers moments avec le PSG ? Retenu par Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier malgré les offensives du Real Madrid, l’international français est toujours en discussions avec le PSG pour prolonger, mais malgré ce forcing, la direction a peu de chances de parvenir ses fins. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid en vue d’une arrivée libre à l’issue de la saison. Ainsi, l’avenir du joueur semble s’écrire chez les Merengue , une tendance qui se confirme sérieusement.

L’arrivée de Mbappé au Real Madrid semble inéluctable