Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare bien un énorme coup pour remplacer Mbappé !

Publié le 3 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ne faisant presque plus aucun doute, le PSG se positionne depuis cet hiver sur Ousmane Dembélé. Et le Qatar, qui aurait déjà un accord avec le joueur du FC Barcelone, ne compte pas relâcher la pression dans les mois à venir…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’a expliqué début janvier, l’attaquant français qui arrive en fin de contrat dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, au point que Florentino Pérez affiche déjà sa certitude en interne d’avoir bouclé son arrivée. En clair, le Qatar peut donc déjà se pencher sur la succession de Mbappé en attaque, et il semblerait que les hautes instances du PSG aient décidé de jeter leur dévolu sur un autre joueur en fin de contrat : Ousmane Dembélé.

Le PSG est bien parti pour Ousmane Dembélé