Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à un nouveau coéquipier d’Ibrahimovic !

Publié le 29 mai 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que les dossiers des latéraux semblent bien avancer avec Theo Hernandez et Achraf Hakimi, le PSG poursuivrait ses affaires pour le poste de milieu de terrain et notamment avec Franck Kessié.

La saison du PSG ayant touché à sa fin avec la seconde place au classement de Ligue 1 dimanche dernier, Leonardo aurait passé la seconde et semblerait avoir enclenché les premières discussions avec plusieurs pistes dont celles menant ) Theo Hernandez et à Achraf Hakimi normalement. D’ailleurs, Foot Mercato a annoncé qu’un accord total aurait été trouvé entre le clan Hakimi et le PSG pour un contrat de cinq ans. De quoi permettre au directeur sportif du Paris Saint-Germain de concrètement avancer pour son mercato, L’Équipe assurant dernièrement que le recrutement d’un latéral gauche, d’un arrière droit et d’un milieu de terrain étant les priorités de Leonardo. Et en ce qui concerne le poste de milieu de terrain, le dirigeant ne resterait pas les bras croisés.

Après Camavinga, Leonardo songerait à Kessié !