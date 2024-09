Mercato - PSG : Il part au clash et refuse tout pour Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le feuilleton Randal Kolo Muani s’était résolu dans les derniers instants du marché des transferts. Au final, le PSG était parvenu à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort. Décidé à signer avec le club de la capitale, Kolo Muani était d’ailleurs allé jusqu’au clash avec la formation allemande, tout en refusant d’autres propositions.

Révélé au FC Nantes, Randal Kolo Muani n’aura fait qu’une saison en Allemagne. Et quelle saison avec l’Eintracht Francfort ! En effet, de l’autre côté du Rhin, le Français a impressionné lors de l’exercice 2022-2023. De quoi lui ouvrir par la suite les portes du PSG, club qu’il a rejoint il y a un peu plus d’un an maintenant. Et Kolo Muani était plus que jamais décidé à signer à Paris.

«Il y a une raison», il quitte brutalement le PSG et réagit ! https://t.co/BJJtoeIDoR pic.twitter.com/jOXba7Sw6E — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

« Il est allé au clash avec son club à l’époque »

Le PSG voulait Randal Kolo Muani et a dépensé 90M€ pour cela. Et l’intérêt était réciproque. Le Français voulait lui aussi absolument rejoindre le club de la capitale. Journaliste pour RMC, Arthur Perrot a confié pour L’After Paris : « Il faut se rappeler de la volonté farouche de Kolo Muani de venir à Paris. Il est allé au clash avec son club à l’époque ».

« Il avait d’autres offres »

« Il avait envie de s’inscrire dans ce projet, il avait d’autres offres il y a deux ans. La saison 2022-2023 de Kolo Muani à Francfort, elle est exceptionnelle. Il va au clash pour signer à Paris », a-t-il poursuivi sur l’arrivée de Kolo Muani au PSG.