Mercato - PSG : Il annonce le successeur de Mbappé !

Axel Cornic

On pensait tous que le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé allait être comblé par l’arrivée d’une, voire de deux grandes stars. Finalement, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur le collectif, avec Luis Enrique qui souhaite surtout faire confiance à certains talents qu’il a déjà sous ses ordres.

C’est terminé le bling-bling. Depuis un an déjà, le PSG clame haut et fort vouloir changer de projet et se concentrer donc sur les jeunes talents à développer. Ça n’a pas changé avec le départ de Kylian Mbappé, puisque si certains voyaient Victor Osimhen ou un autre cador étranger débarquer, le seul renfort offensif a été Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais.

Barcola, le nouveau Mbappé ?

Mais qui va donc pouvoir faire oublier au public du Parc des Princes le meilleur buteur de l’histoire du PSG ? Plusieurs observateurs sont persuadés que Bradley Barcola est peut-être l’homme de la situation. « Je pense que Barcola a la capacité de le faire. On l’a vu à l’Euro, il a pris ses responsabilités, notamment en tirant son tir au but, à cet âge-là, c’est impressionnant » a expliqué Rio Mavuba, à Téléfoot

« Du fait qu’il n’y ait plus Mbappé, on le sent plus libéré »

« Là, en début de saison, on le sent complètement libéré » a poursuivi l’ancien international français. « C’est là aussi qu’on voit les grands joueurs, il s’adapte et lui, du fait qu’il n’y ait plus Mbappé, on le sent plus libéré à gauche, pour jouer les un-contre-un et s’il continue comme ça, ça va devenir très très fort ». Il devra toutefois passer la vitesse supérieure parce qu’avec ses 8 buts en 41 matchs, il est très loin de la cadence de Kylian Mbappé, qui a terminé à 256 buts en 308 matchs avec le PSG !