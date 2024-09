PSG : La presse italienne lâche une bombe sur le mercato !

Axel Cornic

Le mercato est souvent fait de feuilletons interminables et celui de cet été n’a pas fait exception, avec notamment l’avenir de Victor Osimhen qui a tenu tout le monde en haleine. Lié au Paris Saint-Germain, Arsenal ou encore à Chelsea et à l’Arabie Saoudite, l’attaquant n’a finalement pas quitté le Napoli et les premières révélations commencent à sortir concernant sa situation.

Tout change très vite dans le football et ce n’est pas Victor Osimhen qui dira le contraire. Considéré comme l’un des meilleurs auteurs européens et idole de tout un peuple il y a un an, le Nigérian est désormais devenu persona non grata. Car après avoir été envoyé aux quatre coins de l’Europe ou encore au Moyen Orient, il est resté au Napoli... où il n’est même pas inscrit dans la liste des joueurs pour disputer la Serie A !

Mercato - PSG : Luis Enrique a trouvé sa perle rare ! https://t.co/yCE8oiqtKL pic.twitter.com/4fVWUPCag3 — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Pas de PSG pour Osimhen

De l’autre côté des Alpes, on a souvent annoncé que Osimhen a toujours souhaité attendre le PSG, qui l’avait déjà approché lors de l’été 2023. Mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que le buteur de 25 ans n’était pas un objectif prioritaire pour le club de la capitale et ça n’a d’ailleurs pas changé avec la blessure de Gonçalo Ramos, le titulaire à la pointe de l’attaque et absent jusqu’en novembre à cause d’une blessure à la cheville.

Un accord passé en juin dernier ?

Pourtant, La Gazzetta dello Sport nous apprend la véritable raison de cette volonté de Victor Osimhen d’absolument attendre le PSG. Les deux parties auraient en effet passé un accord secret en juin dernier, avec le club parisien qui semblait compter sur lui pour oublier Kylian Mbappé. Finalement, cet interminable feuilleton n’a pas abouti et le joueur se retrouve désormais écarté de sa propre équipe, cherchant une solution pour son avenir avec peut-être un retour au premier plan de la piste saoudienne.