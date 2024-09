Mercato - PSG : La grande décision de Luis Enrique !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait recruter une ou deux stars pour devenir les nouveaux visages du projet. Mais la véritable star parisienne semble être Luis Enrique et sa position n’a été que confirmée au cours des derniers mois, avec un mercato fait pour le football qu’il souhaite installer.

C’est un tout nouveau PSG qui est né cet été. Un an après Neymar et Lionel Messi, la dernière grande star planétaire du club est partie avec Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid. Et alors que tout le monde pensait que les Parisiens allaient faire des folies pour le remplacer, les choses se sont passées différemment.

Un mercato assez calme pour le PSG

Aucune véritable star n’est en effet arrivée à Paris, avec notamment des grands espoirs comme João Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Les deux premiers ont en effet 19 ans et le second, premier Equatorien de l’histoire du PSG, en a 22. Un signal fort envoyé sur la volonté de continuer à miser sur le collectif plutôt que des individualités.

Luis Enrique n’a pas voulu tout changer

D’après les informations du Parisien, Luis Enrique n’aurait pas souhaité chambouler son effectif au cours du mercato estival. En interne, le coach du PSG aurait en effet confié que son équipe n’était pas si loin de pouvoir atteindre la finale de Ligue des Champions la saison passée et il aurait donc décidé de continuer à faire confiance à ses joueurs. Pour rappel, le club parisien s’était fait éliminer en demi-finale par le Borussia Dortmund (2-0 sur l’ensemble des matchs).