Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait fair une annonce fracassante à Leonardo !

Publié le 25 mars 2020 à 1h45 par T.M.

Alors que le flou entoure l’avenir de Mauro Icardi, en coulisse, tout serait visiblement réglé. Explications.

L’été dernier, le PSG a réalisé un joli coup en obtenant le prêt de Mauro Icardi. Disposant également d’une option d’achat de 70M€, Leonardo a aussi l’occasion de faire l’Argentin le successeur d’Edinson Cavani. Et si cela semblait inévitable il y a quelques semaines encore, cela n’est désormais plus le cas. De plus en plus, il est question d’un avenir à la Juventus. C’est donc loin du PSG que s’écrirait l’avenir d’Icardi.

Icardi a annoncé son départ !

La saison prochaine, Mauro Icardi ne devrait donc pas être au PSG. Leonardo en aurait d’ailleurs bien conscience. En effet, selon les informations de FC Inter News, l’Argentin aurait annoncé au directeur sportif parisien qu’il ne resterait pas cet été. N’étant plus en odeur de sainteté à l’Inter Milan, Icardi devrait donc se retrouver sur le marché cet été.