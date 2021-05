Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Kean, Donnarumma… Raiola donne de l’espoir à Leonardo !

Publié le 3 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Leonardo et le PSG pourraient bien faire quelques affaires avec Mino Raiola. Et les derniers propos de l’agent peuvent donner de l’espoir dans la capitale.

Depuis plusieurs années désormais, Mino Raiola a ses entrées au PSG. En effet, le célèbre agent a multiplié les affaires avec le club de la capitale et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Pour l’avenir, d’autres membres de l’écurie Raiola semblent être dans les petits papiers du PSG. C’est notamment le cas de Moise Kean, actuellement prêté par Everton à Paris, mais il ne faut également pas oublier Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC expire à la fin de la saison, ou encore Erling Braut Haaland, dont les plus grands clubs européens cherchent à s’offrir ses services.

« Le PSG a un grand attrait pour tous les joueurs que je représente »