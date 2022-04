Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse surprise pour la prochaine folie sur le marché ?

Publié le 8 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En quête de renforts de qualité pour l’été prochain, le PSG envisage de frapper un énorme coup avec le retour de Christopher Nkunku, qui cartonne avec le RB Leipzig.

Parti du PSG, son club formateur, dans l’anonymat presque total à l’été 2019, Christopher Nkunku avait été vendu au RB Leipzig pour seulement 13M€. Près de trois ans après, force est de constater que l’international français a fait un super choix de carrière, lui qui a été repositionné dans un rôle de neuf et demi sur le front de l’attaque et qui cartonne avec le club allemand, alors qu’il était à la baise milieu de terrain relayeur. Et cette métamorphose de Nkunku a donné des idées au PSG…

Le PSG veut frapper fort avec Nkunku

Comme l’a révélé Foot Mercato, le PSG envisagerait sérieusement de mettre le prix fort l’été prochain afin de faire revenir Christopher Nkunku au Parc des Princes, et ce recrutement aurait deux objectifs aux yeux du Qatar : assurer la succession de Neymar, mais surtout convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, l’attaquant tricolore étant très proche de Nkunku. Mais pour envisager une vente de sa pépite française, Leipzig devrait réclamer au minimum 70M€…