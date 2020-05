Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann aurait la clé du feuilleton Neymar !

Publié le 10 mai 2020 à 10h45 par T.M.

Visiblement, le FC Barcelone n’aurait toujours pas lâché l’affaire pour Neymar. Un dossier qui reposerait en grande partie sur Antoine Griezmann. Explications.

Le FC Barcelone n’est pas épargné par la crise liée au coronavirus. De quoi obliger les Blaugrana à revoir ses plans pour le mercato estival et l’opération Neymar pourrait bien avoir été reléguée au second plan. Il n’empêche que ce dossier XXL serait toujours d’actualité et ce dimanche, Sport apporte de nouveaux avancements concernant le joueur du PSG. Ainsi, en coulisse, Neymar serait prêt à entrer en guerre avec sa direction afin de forcer son départ. De son côté, le Barça se tiendrait prêt, attendant de voir les réels mouvements du Brésilien, avant de passer à l’offensive pour tenter de trouver un accord avec Leonardo.

Griezmann la solution ?