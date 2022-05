Mercato - PSG : Florentino Pérez met un terme au feuilleton Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG semble se dessiner, le président du Real Madrid, en la personne de Florentino Pérez, aurait jeté l’éponge.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? C’est en effet la tournure que ce feuilleton est en train de prendre à en croire les informations divulguées par Gianluca Di Marzio dans la journée de vendredi pour Sky Sports . « Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche de rester à Paris et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain qu'aujourd'hui. Ces dernières heures, il a changé d'avis, il change encore d'avis. Il a dit "ok, je veux comprendre ce que le Paris Saint-Germain essaie de me donner". Ce n'est pas seulement une question économique » . Et le pessimisme serait d’ailleurs ambiant du côté du Real Madrid d’après Di Marzio.

Au point où même Florentino Pérez jetterait l’éponge ? À en croire les informations récoltées par le journaliste Guillem Balague, le président du Real Madrid aurait déclaré aux joueurs du club merengue que Kylian Mbappé n’allait pas débarquer à la Casa Blanca cet été, en attendant l’annonce définitive de Kylian Mbappé qui devrait intervenir dans les prochaines heures.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT comingLet's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything